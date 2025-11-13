カナテープはWコースで6F83秒7〜1F11秒8。抜群の手応えで内サトノカルナバル（3歳オープン）、外ヒシタイカン（5歳2勝クラス）と併入した。堀師は「前走で減った体は美浦に戻ってすぐ回復。カイバ食いのいい方ではないが、体を維持しながら来られている。折り合いに不安はないので距離はこなしてくれそうだし、相手関係から通用していい」と手応え十分だった。