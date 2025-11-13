北海道シリーズで2戦連続重賞2着だったココナッツブラウンは坂路へ。ステラクラウン（4歳2勝クラス）と併走して4F54秒3〜1F12秒7をマークした。上村師は「1週前が時計も動きも文句なしだったので当週はサラッと。やりたいことをやれた」と満足げ。輸送に課題があるため当日の馬体重は要注目。「馬運車でエネルギーを消耗する。できれば450キロ台で」と目安を明かした。