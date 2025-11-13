杉山晴厩舎2頭出しのオーロラエックスは松若（レースは松山）を背にCWコースで最終追い。単走馬なりで7F97秒7〜1F11秒6を楽に刻んだ。見守ったトレーナーも「スムーズな動き。以前はCWで追い切ると力むところがあったが、前走から伸び伸び走れている」と上昇気配をアピール。連勝中でのG1チャレンジに「奇麗な走りをする。しまいはしっかり切れる」と手応えを口にした。