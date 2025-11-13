栗東滞在の関東馬アドマイヤマツリはCWコースで単走追い。パワフルな脚さばきで6F80秒7〜1F11秒5を計時した。宮田師は「先週にジョッキー（坂井）が乗って元気いっぱいで少しコントロールが難しいところがあったので、口向きやバランスの改善に取り組んだ。今日はこの子なりにリズム良く走れていた」と高評価。前走の16キロ増は「春より体力がついた」と成長分。反攻を狙う。