展開の鍵を握りそうなケリフレッドアスクは新コンビを組む岩田康が2週連続で手綱を取って坂路追い。4F54秒3〜1F12秒4を加速ラップで奇麗にまとめた。秋華賞から中3週での臨戦となるが、藤原師は「前走から変わりなく馬はいいよ」とうなずく。「来年に向けていい経験になれば」と古馬との初対戦を試金石と捉えているが、「岩田ジョッキーに期待」と大番狂わせを狙っている。