シンリョクカはWコースで僚馬2頭を前後に置いての最終追い。外ニシノヒンメル（2歳未勝利）に併入し、馬なりで5F67秒7〜1F12秒0をマーク。調教をつけた竹内師は「先週しっかりやった反動もなく、状態は上がっている。馬自身は昨年（4着）より成長しているし、昨年以上の負荷を掛けている。（牝馬限定G1では）2200メートルのここが一番力を発揮できると思う」と力強かった。