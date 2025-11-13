4年連続出走のライラックはWコースでコスモジンバック（4歳3勝クラス）を1馬身追いかける形。直線は内に入ると、強めに追われる僚馬を尻目に馬なりで1馬身先着。時計は5F67秒5〜1F11秒6。相沢師は「あまりやらなくていいという指示で時計的には十分。前が飛ばして差しが届く展開になってくれれば。乗り方一つなんじゃないかな」と差し馬向きの流れを希望した。