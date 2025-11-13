リンクスティップはキャリア全戦で最終追いは坂路。12日の全体時計4F53秒2はその中で最速となった。新田助手は「グッド！めっちゃ良かった」と第一声。続けて「軽く走っていたのにいい時計が出ていた。ずっと持ったままで自然と出た時計」と手に残る好感触を伝えた。前走は小回りコースと最内枠が跳びの大きい同馬にフィットせず。「京都外回りは合うはず」と反撃を予告した。