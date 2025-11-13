「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）阪神の藤川球児監督（４５）が１２日、体力強化を目的に考案した新メニュー「クロスカントリー」を投手陣に課した。サブグラウンドを周回した後に、安芸市営球場の名物である急勾配の階段と坂を駆け上がる、１周約１・４キロで高低差約５０メートルのコースを４周。沿道の虎党から声援を浴びながらの超ハードトレーニングとなった。ブルペン入り後に臨んだメンバーも多く、「キツかった！