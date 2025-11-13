ボンドガールは坂路で単走。初コンビの津村を背にキビキビと登坂した。最後までスムーズな脚さばきで4F53秒8〜1F12秒7をマーク。津村は「1週前に強めにやったので今日は54秒くらいでサラッと、という指示。ポテンシャルはもちろんあるし、いい脚を使ってくれそう。末脚を生かす形でうまく乗れば、一発があるんじゃないかという感触をつかんでいます」と燃えていた。