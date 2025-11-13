サフィラは坂路を4F53秒2〜1F12秒4で駆け上がった。近2走が東京への遠征で2桁着順が続いた。池添師は「輸送があると食べられなくてエネルギーが足りなくなる」と敗因を分析し、「470キロ台で競馬に臨めれば」と前走からの体重増を見込む。指揮官は20年2着の半姉サラキアも管理。「お姉ちゃんは有馬でも好走したし、道中リラックスして運べればこの距離でも」と期待した。