阪神の小野寺暖外野手（２７）が１２日、打撃のレベルアップを誓った。意識しているのが「強く振ること」。今季は４月末から２軍暮らしが続き、再昇格したのは８月末だった。以降は打撃と守備で存在感を見せたが、「バッティングは守備ほど自信を持ってできていない。それで８月後半まで打席に立てなかった」と分析。右方向への打撃は得意だが、小谷野打撃コーチからは「右翼の頭を越える打球を打てたら幅が広がる」と助言を受け