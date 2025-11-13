パラディレーヌは坂路で4F55秒4〜1F12秒2。中間に速い時計は出していないが、毛ヅヤがさえた馬体は、秋華賞時の好況を維持できている印象だ。千田師は「前走後は1週間しっかりケアして、1週間馬場で遊んでもらって、馬に聞いたら“大丈夫”と言っていたので登録した。凄くいい子で、こちらに気を使っている感じもあるが、欲目で見ると元気に見える」とらしさ全開のコメントだ。