前走が20キロ増だったセキトバイーストは磨きのかかったシャープな馬体を揺らしてCWコースを駆け抜けた。4F51秒9〜1F11秒4の時計が示す通りに推進力抜群。四位師は「動きは良かったし、馬もフレッシュだったね。いい状態」と笑みを浮かべた。京都外回りは3戦3連対。「距離が初めてなので期待と不安があるが、程よく時計がかかる今の京都は走りやすいのでは」と展望した。