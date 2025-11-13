「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）阪神の工藤泰成投手（２４）が１２日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプでブルペン入りし、自身最多の３００球を投じた。異例とも言える投げ込みに「気合を入れたいところでしたけど、体は正直だった」とヘトヘト。それでも「今後に生かせることはありました」と満足顔だった。一球一球、投じるたびに大粒の汗が滴る。投げ終わると、安芸の観衆から拍手でねぎらわれた。全投手を