ランスオブクイーンはプール調教を併用しての調整。最終追いは斎藤を背にCWコースで5F68秒5〜1F11秒9。単騎でコースの外めを気持ち良さそうに駆け抜けた。鞍上は「先週しっかりやっているので反応を確かめる感じで。順調に来ていて、動き自体に注文はない」とにっこり。「馬場がパンパンでも悪過ぎても良くないので、今の京都の芝ぐらいがベストでは」と大金星を見据えた。