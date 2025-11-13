オールカマー4着のフェアエールングは坂路4F53秒3〜1F13秒0。余力十分にキビキビ駆け上がった。和田正師は「前走も同じで競馬に向けて余力を残すことと、あまりテンションを上げ過ぎないように気持ちの余裕を持ったところで、輸送して競馬に向かえれば…ということでこの形で。全体の時計は思ったより速くなったが、平均的に動かすことができて良かった」と好感触だった。