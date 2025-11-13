「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）日本プロ野球選手会が主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダスタジアムで行われ、３８人が参加した。選手会主催として初の開催で、ファンや関係者ら４１７４人が来場。前阪神・森木大智投手（２２）は最速１４９キロの直球やツーシームなどを駆使してＮＰＢ復帰へアピールした。初球から勢いよく投げ込んだ。森木は