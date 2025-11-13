陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が12日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。スマートフォンの使用時間を明かした。今回は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」と題して放送された。自身は「スマホ依存してるタイプだと思います」とし「スクリーンタイム時間が約9時間ぐらい」と長時間使用していることを明かして驚かせた。ただ、使用方法は「特殊な使い方をし