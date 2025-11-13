◇国際親善試合日本ーガーナ（2025年11月14日豊田ス）日本代表は12日、国際親善試合2試合に向けて千葉市内で調整した。MF南野拓実（30）は10月のブラジル戦に続く2試合連続弾を狙う。国際Aマッチ25得点はFW大迫（神戸）に並ぶ9位タイ。26点目に伸ばせば木村和司に並ぶ。W杯出場国との対戦が続いた9、10月シリーズは格上のブラジルを初撃破したものの、メキシコ、パラグアイに引き分けて米国に敗戦。「自分たちと同じぐ