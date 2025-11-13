男子ゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズは13日、静岡・太平洋C御殿場Cで開幕。昨年覇者の石川遼（34＝CASIO）は大会最多の4勝と相性の良いコースで連覇に挑む。「（ここに来ると）気持ちが上がるというより落ち着きます」。現在の賞金ランクは約4821万円で13位だが、優勝して賞金4000万円を加算できれば、上位の結果次第ではトップを奪取。米ツアーの最終予選会（12月）の出場資格を得られる可能性も出てくる。それでも「意