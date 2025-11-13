「大相撲九州場所・４日目」（１２日、福岡国際センター）西十両９枚目の西ノ龍（２５）＝境川＝が“三沢魂”で東白龍（２９）＝玉ノ井＝を押し出し、３勝目を挙げた。プロレス団体ノアを創設した故・三沢光晴さんに託された化粧まわしを、今場所から初使用。富士ケ根親方（６０）＝元小結大善＝から譲り受け、少年時に三沢さんと親交があり、現在もノアファンである西ノ龍の励みになっている。幕内は全勝が横綱大の里、関脇安