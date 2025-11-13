東京六大学野球リーグの東大・スタンリー翔唯（かい）内野手（2年）が12日、司法試験に合格した。早実から早大に進学し、3年時に東大合格を勝ち取った。早大時代の23年12月には人気テレビ番組「マネーの虎」を模したYouTubeチャンネルの「受験生版TigerFunding」に出演し「東大で野球をやりたい」とアピール。希望額の81万7800円の援助を受けた。異例の歩みに新たな「称号」が加わった。