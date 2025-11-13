阪神・大山は、両リーグ最多244票を集めての2年ぶり2度目の受賞に「シーズンが始まる前から目標の一つとして掲げていたので、非常にうれしいです」と喜びを表した。5月31日の広島戦（マツダ）ではカメラマン席手前のフェンスに激突しながら邪飛を好捕。敗れはしたものの、日本シリーズ第5戦で見せたダイビングキャッチも記憶に新しい。「たくさんの人に支えてもらった結果だと思うので感謝を伝えたいです」と人柄をにじませた。