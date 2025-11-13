◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）「令和の牛若丸」こと藤ノ川が獅司を寄り切りで破り、平幕ではただ一人4連勝とした。元大碇の父・甲山親方と史上11組目の父子幕内。技巧派で20歳の幕内最年少が本領を発揮してきた。横綱・豊昇龍は平幕・若隆景を力強く寄り切って3連勝。勝ちっ放しは横綱・大の里、新関脇・安青錦、藤ノ川の3人になった。入幕3場所目の藤ノ川が乗ってきた。鋭い出足から、この日