阪神・中野は2年ぶり2度目の受賞に「素晴らしい方々がいる中で受賞できたことを、とてもうれしく思います」とこうべを垂れた。昨年受賞の吉川（巨人）、22年まで10年連続で手にした菊池（広島）がいる“激戦区”だが、通常の二塁手より約3メートル深いポジショニングから、再三の好守で投手陣を何度も救ってきた。「しっかり練習に励み、この賞に恥じないプレーを来シーズンもお見せできるよう頑張ります」と決意を新たにした。