阪神・藤川監督は、国内FA権を行使せず残留を表明した近本についても言及。今季も不動の1番として打線をけん引した存在で「これまで通り、彼の持っているパフォーマンスを出し続ける、と。それですよね」と来季以降も中心選手として期待した。権利行使を熟考していた背番号5とは直接言葉を交わし慰留するような時間は設けず、「もともとは（人事は）球団がやるべきことですから」と淡々と話した。