「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）阪神の工藤泰成投手がブルペンで３００球を投じた。藤川監督は工藤につきっきりで指導。１球ごとにアドバイスをする姿やうなずく姿も見られた。また、「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表され、阪神からは村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（