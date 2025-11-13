阪神・村上が、ゴールデン・グラブ賞初受賞を喜んだ。レギュラーシーズンで最多勝、勝率1位、最多奪三振の投手3冠を手にしたが、またひと味違う思いがあったようで、「獲りたいと思っていた賞だったので、とてもうれしいですし、他にもたくさん好投手がいる中で選んでいただいたことを光栄に思います」とコメント。バント処理など好フィールディングで印象を残し、チームの投手では19年の西勇以来の受賞。「来年以降も選出してい