守備のベストナインを選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、阪神の森下翔太外野手（２５）は自身初の獲得となった。「素直にうれしいです」。強肩を武器にリーグ最多の４補殺を記録。打撃での貢献が注目されがちだが、外野守備でもチームの危機を救ってきた。印象的なのは７月１３日のヤクルト戦（甲子園）でのレーザービーム。１点リードの九回１死二、三塁で右飛を捕球し、本塁にノーバウンド送球。