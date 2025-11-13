町田の黒田監督がタイトル獲得へ、PK特訓で熱血指導した。16日に迫った天皇杯準決勝・FC東京戦（国立）に備え、3カ所に分かれて実施。指揮官自ら身ぶり手ぶりを交えつつ、角度や助走距離を助言し「得意なコースに100％強く、後悔なく蹴る信念！インパクトを強く！」などと熱く伝えた。前回大会は2回戦で筑波大にPK戦の末に敗退。昌子は「90分間で勝つことが理想だけど、準備は大事」と見据えた。