ＤｅＮＡは１２日、桑原将志外野手（３２）が保有している海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使すると発表した。同日、ＦＡ宣言選手として公示された。１３日から交渉解禁となる。俊足巧打の右打ち外野手は貴重で、今後の去就に注目が集まる。桑原は球団を通じ「自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、野球人生を後悔なく過ごしたい思いから権利を行使することを決断した」とコメントした。福知山成美高（京