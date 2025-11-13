巨人が国内ＦＡ権を行使した日本ハム・松本剛外野手（３２）の調査を行うことが１２日、分かった。今季は外野の定位置を固定できず、特に右打ちの外野手は球団の補強ポイントとなっており、２０２２年に打率．３４７で首位打者とベストナインを獲得した俊足巧打の松本剛に、白羽の矢を立てることになりそうだ。リーグ２連覇を逃し、３位に終わった今季。巻き返しに向けた補強が本格的に動き出す。