舞洲で居残り練習を続けているオリックス・田嶋が１２日、完投数の増加に意欲を見せた。今季は１８試合に先発し７勝７敗、防御率３・１３。完投勝利は２試合（いずれも完封）に終わったが「数字の目標は立てないけど、完投に関しては数を増やしたい。完投すれば（勝敗は別にして）チームに貢献できる。個人的には１年でも長くやりたい、と思うようになったので今オフは走る量も増やして頑張りたい」と意気込んだ。