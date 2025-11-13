阪神からドラフト2位指名を受けた日大・谷端将伍内野手（21）が12日、都内のホテルで交渉に臨み、契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ。3年時に2季連続で東都大学野球リーグ首位打者に輝いたヒットメーカーの守備位置は主に二、三塁が主戦場。阪神ではいずれも今年のゴールデン・グラブ賞を獲得した中野、佐藤輝が君臨するポジションとなるが、ひるむことなく1年目からレギュラー争いを挑む構えだ。「レベルが高い中