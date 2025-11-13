ホワイトハウスのレビット報道官は12日中に「つなぎ予算案」が成立し、政府機関の一部閉鎖が解除されることに期待感を示しました。レビット報道官「今晩、共和党のおかげで政府閉鎖が終わりとなることを期待してる。民主党による無謀な政府閉鎖のダメージは決して忘れることはできない」連邦政府の資金を確保するための「つなぎ予算案」は10日に議会上院で可決され、12日中に議会下院でも採決される見通しとなっています。ホワイト