トヨタ自動車は、アメリカ国内に今後5年間で最大100億ドル、日本円でおよそ1兆5000億円を追加投資すると発表しました。トヨタ自動車は12日、南部ノースカロライナ州で行われたアメリカ国内初の電池工場の開所式に合わせ、アメリカに今後5年間で最大100億ドル、日本円でおよそ1兆5000億円を追加投資すると発表しました。追加投資の具体的な内容は明らかにされていませんが、アメリカ現地法人の小川哲男社長は「トヨタ初となるアメリ