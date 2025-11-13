資源エネルギー庁は11月12日、石油製品価格の調査結果を発表。新潟県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は先週から0．1円下がり、172．5円となりました。与野党で年内にガソリン税の暫定税率を廃止することで合意していますが、廃止までは段階的に補助金という形で値下げしていくことになっていて、11月13日から補助額が10円から15円に引き上げられます。その後、徐々に販売価格に反映されていく見込み