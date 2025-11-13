俳優の木村拓哉が１２日、大阪市・通天閣で出演した映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開）の通天閣タクシーセレモニーに、主演俳優の倍賞千恵子（８４）、山田洋次監督（９４）とともに登場。大歓声が飛ぶ中、大阪の“シンボル”を堂々ジャックした。１０月２０日には東京タワーでもイベントを実施しており、東西のシンボルタワーを制覇した形に。セレモニーに先立って行われた舞台あいさつでは、５３歳の誕生日を倍賞の生歌