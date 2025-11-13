守備のベストナインを選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、阪神・佐藤輝明内野手（２６）が三塁手部門で初受賞した。佐藤輝は１年間の取り組みの成果を口にするとともに、さらなるレベルアップを誓った。同賞には村上、坂本、大山、中野、近本、森下も選出され、２００４年の中日（６人）を超えるセ・リーグ史上最多７人の受賞となった。まばゆいばかりに輝く勲章は、ひたむきに重ねた努力の結晶だ。