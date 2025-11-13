タイヤの交換時期に急増する車輪の脱落事故を防ごうと、北陸信越運輸局などが大型車のドライバーに注意を呼びかけました。11月12日、高速道路のパーキングで呼びかけられたのは車輪の脱落事故の防止。北陸信越運輸局などが大型車のドライバーに対しチラシを配るなどして事故への注意を呼びかけるとともに、ホイールのナットが緩んでいないか点検しました。昨年度、大型車の車輪脱落事故は全国で120件発生