「侍ジャパン強化合宿」（１２日、宮崎）阪神の森下翔太外野手（２５）が１２日、７日間の侍ジャパン強化合宿で“岡本イズム”を吸収したと明かした。合宿前から熱望していた巨人の主砲との野球談議に花を咲かせ、お互いの意見交換で収穫十分。あとは韓国戦を残すのみで、来年３月のＷＢＣメンバー入りへ結果を追い求める。最終日は曇り空での練習になったが、森下はフリー打撃などで調整。「とにかく無事に、けがなく終えら