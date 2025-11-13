「巨人紅白戦、白組５−２紅組」（１２日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・阿部監督が紅白戦に登板した若手投手陣に苦言を呈した。イニング前の投球練習で制球が定まらない姿に「ワンバウンドを投げたり、ひどいんじゃないっていうのは感じた」と明かした。「僕がバッターだったら『このピッチャーテンパってるな』とか『緊張しちゃってんじゃないのかな』とか（思う）。そう思われたら終わりだからね」と改善を求めた