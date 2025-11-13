「侍ジャパン強化合宿」（１２日、宮崎）野球日本代表・侍ジャパンは１２日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で行っていた強化合宿を打ち上げた。井端弘和監督（５０）は「きっちりと仕上げられた」と、来年３月のＷＢＣに向け新ルール対応にも自信。野手もピッチクロックに苦しんだ中、「もう少しゆっくりでいい」とし、秘策は「タイム」にあると説いた。