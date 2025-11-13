2歳マイル重賞「第60回デイリー杯2歳S」の追い切りが東西トレセンで行われ、2戦2勝の中京2歳S覇者キャンディード（牡＝松下）が坂路単走で力強い脚さばき。しまい重点に4F55秒1〜1F12秒1を刻んだ。松下師は「先々週、先週とCWコースでしっかり負荷をかけてきたので、今週は坂路で整える感じ。馬場が重い時間帯でもしっかり走れていました」と好気配を伝えた。前走は中団追走から先に抜け出した断然人気のスターアニスを目標に