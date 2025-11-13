東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐる動きが大詰めを迎える中、新潟県の花角知事は福島第一原発を11月18日に視察する方向で調整を進めています。 【花角知事】「まさに多様な意識を探るということで行ってきたものなので、全体の傾向値みたいなものは、なんとなく把握できるかなと思っている」花角知事がこう話したのは、柏崎刈羽原発から半径30km圏内の9市町村を対象にした県民意識調査の補足調査について。11月11日、