「巨人紅白戦、白組５−２紅組」（１２日、ジャイアンツタウンスタジアム）体勢を崩されながら、上体を沈めて左手一本で捉えた打球は、左中間席に達した。巨人の秋季キャンプは１２日、ジャイアンツタウンスタジアムで紅白戦を開催。紅組の４番・リチャードが期待に応える一発を放った。「ホームランは狙っていたんですけど、追い込まれてもいい反応ができた」と納得の表情。「ロングティーの後、しゃがんだりしているじゃな