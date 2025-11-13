◆紅白戦紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の泉圭輔投手（２８）が１２日、先発仕様の「新・縦カット」を紅白戦で試投し、１イニングを３者凡退に抑える手応えを得た。来季、リリーフからの転向が決定。秋季キャンプ中に投球の幅を広げるために杉内投手チーフコーチから助言をもらった新兵器だ。「打者に投げるのが初めてだったから反応を確かめつつ、カウントを取りにい