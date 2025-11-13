◆紅白戦紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・リチャード内野手（２６）が１２日、新生阿部巨人１号となる驚弾を放った。秋季キャンプ２度目の紅白戦に、紅組の「４番・三塁」でスタメン出場。低めの変化球に体勢を崩されながら左手一本で左中間席へ運んだ。今季自己最多の１１本塁打を放った大砲が、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（