プロレスで活動再開することを発表したタレントのフワちゃんが、練習でのオフショットを公開した。１３日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「今日は、５時間練習しました！！」とトレーニングに励んでいると報告。「めちゃくちゃしんどいけど、マジ楽しい（フワはこういう青春が大好物）」とつづり、奇抜なヘアメイクなしで仲間とさわやかな笑顔。インスタグラムのストーリーズでも「５時間も練習した！しんどすぎ！マジ青春